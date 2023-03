Insgesamt hatten etwa 350 Fans am und um den Bahnhof in Büchen auf einen Anschlusszug in Richtung Rostock gewartet, nachdem sie auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in Hannover eine Bahn verpasst hatten. Etwa 150 Polizisten waren im Einsatz, von mehr als 40 Personen wurden die Personalien überprüft. Dadurch startete der Zug nach Rostock etwa eine halbe Stunde später als geplant.

Randale auch bei Partie gegen St. Pauli

Bis zum Zwischenhalt in Büchen sei die Lage in den für Fans eingesetzten Zügen ruhig gewesen, teilte die Polizei mit. Auf der Tribüne war es während der Partie in Hannover ebenso ruhig geblieben, die Polizei sprach davon, das 1:1 sei »friedlich und störungsfrei« verlaufen.