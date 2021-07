Verurteilter Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein für weiteren Prozess nach Los Angeles überstellt

In New York wurde Harvey Weinstein bereits zu 23 Jahren Gefängnis wegen Vergewaltigung verurteilt. Auch in Los Angeles werfen mehrere Frauen dem früheren Filmmogul sexuelle Übergriffe vor – ihm droht lebenslange Haft.