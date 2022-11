Einige Wochen später habe Weinstein sie in ein Hotel in Beverly Hills eingeladen. Sie sei von einem geschäftlichen Treffen ausgegangen und überrascht gewesen, dass sie ihn in seiner Suite treffen sollte. Die 48-Jährige schilderte vor Gericht, wie nervös sie gewesen sei, als sie dorthin geführt wurde. Auf die Nachfrage von der Staatsanwaltschaft, warum sie nicht einfach gegangen sei, sagte Siebel Newsom »Man sagt nicht Nein zu Harvey Weinstein.« Und weiter: »Er kann deine Karriere fördern oder ruinieren.«