Weinstein ist in dem Prozess wegen mutmaßlicher sexueller Angriffe auf fünf Frauen zwischen 2004 und 2013 in Hotels in Beverly Hills und Los Angeles angeklagt. Dem einst gefeierten Produzenten von Erfolgsfilmen wie »Pulp Fiction« und »Shakespeare in Love« werden sexuelle Gewaltanwendung, erzwungener Oralsex und Vergewaltigung zur Last gelegt. Bei einem Schuldspruch könnte Weinstein zu einer mehr als 100-jährigen Haftstrafe verurteilt werden.