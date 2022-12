Prozess in Los Angeles Jury spricht Harvey Weinstein in drei Anklagepunkten schuldig – darunter Vergewaltigung

Im Strafprozess gegen Harvey Weinstein hat die Jury in Kalifornien den ehemaligen Hollywoodproduzenten wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen: Vergewaltigung, erzwungener Oralverkehr sowie sexuelle Penetration durch Fremdkörper. Das teilten die Geschworenen am Montag dem Gericht in Los Angeles mit. Sie hatten zuvor an insgesamt zehn Tagen etwa 40 Stunden lang beraten.