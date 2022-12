Prozess in Los Angeles Jury spricht Harvey Weinstein in drei Anklagepunkten schuldig – darunter Vergewaltigung

Im Strafprozess gegen Harvey Weinstein hat die Jury in Kalifornien den ehemaligen Hollywoodproduzenten wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen: Vergewaltigung, erzwungener Oralverkehr sowie sexuelle Penetration durch Fremdkörper. Das teilten die Geschworenen am Montag dem Gericht in Los Angeles mit. Sie hatten zuvor tagelang beraten.