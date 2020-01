In New York hat der Prozess gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein begonnen. Richter James Burke wollte zu Beginn des Prozesses am obersten Gericht des Bundesstaats New York in Manhattan aber zunächst nur Formalitäten erledigen.

Am Dienstag soll die Auswahl der Geschworenen-Jury beginnen - diese Arbeit dürfte rund zwei Wochen dauern. Weinstein will einem Gerichtssprecher zufolge aber stets anwesend sein.

Zum Prozessauftakt erschien der 67-Jährige augenscheinlich gesundheitlich angeschlagen. Er hielt sich an einer Gehhilfe fest und wurde von seinen Anwälten gestützt. Kritiker in den sozialen Medien warfen Weinstein deshalb vor, er wolle Mitleid erregen und sich als gebrochenen alten Mann darstellen.

Mehr als 80 Frauen werfen Weinstein Übergriffe vor

Die Anwältin Gloria Allred, die einige der mutmaßlich betroffenen Frauen vertritt, sagte, der Prozess werde genau beobachtet, "um zu sehen, ob ein reicher, mächtiger, berühmter Mann, dem die sexuelle Misshandlung von so vielen Frauen vorgeworfen wird, vor Gericht wirklich Rechenschaft ablegen muss."

Mehr als 80 Frauen, darunter Stars wie Angelina Jolie, Ashley Judd, Uma Thurman oder Salma Hayek, haben Weinstein in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

In dem Prozess in New York, der bis zu zwei Monate dauern könnte, werden aber nur die Vorwürfe von zwei Frauen verhandelt - eine von ihnen soll Weinstein 2006 zum Oral-Sex gezwungen haben, die andere soll er 2013 vergewaltigt haben. Im Falle einer Verurteilung droht Weinstein eine lebenslange Haftstrafe.

Entscheidend wird sein, ob der Fall, der 2017 zur #MeToo-Debatte führte, auch vor einem Strafgericht besteht. Der Ausgang ist völlig offen. Die Staatsanwälte müssen juristisch beweisen, dass Weinstein sich der Vergewaltigung, krimineller sexueller Handlungen und räuberischer sexueller Übergriffe schuldig gemacht habe. Der 67-Jährige hat immer wieder betont, jegliche Handlungen seien einvernehmlich gewesen. (Lesen Sie hier eine Analyse zu dem Prozess.)

Weitere Anklage in Los Angeles

Unabhängig vom Ausgang des New Yorker Verfahrens muss sich Weinstein bald auch an der US-Westküste juristisch verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles teilte mit, dass in zwei Fällen Anklage wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung erhoben wurde.

Die Vorwürfe stammen von zwei nicht namentlich genannten Frauen. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurden sie im Jahr 2013 in Hotelsin Beverly Hills Opfer von Weinsteins Übergriffen. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 67-Jährigen bis zu 28 Jahre Haft.

Bereits im Dezember hatte das Model Kaja Sokola Klage gegen Weinstein eingereicht. Sokola wirft Weinstein vor, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Eine Einigung über mehrere Millionen Dollar hatte sie abgelehnt.