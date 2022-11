Frau des kalifornischen Gouverneurs Jennifer Siebel Newsom beschuldigt Weinstein der Vergewaltigung

Zum zweiten Mal steht Weinstein wegen sexueller Übergriffe vor Gericht. Nach einem Prozess in New York, der 2020 mit einem Schuldspruch und der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 23 Jahren endete, muss er sich nun in Kalifornien in elf Anklagepunkten verantworten – darunter Vergewaltigung. Es geht um Vorwürfe von fünf Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013.

Wie schon zuvor hat Weinstein auch in diesem Verfahren jede Schuld zurückgewiesen. Sexuelle Handlungen hätten immer einvernehmlich stattgefunden. Sein Anwalt führte in seinem Auftaktplädoyer aus, die Klägerinnen hätten Sex mit dem einflussreichen Produzenten gehabt, um ihre Karrieren in Hollywood voranzubringen.