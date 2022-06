Weinstein wirft dem Konzern in seiner bei einem Gericht in New York eingereichten Klage vor, dass er bei dem Unglück wegen einer Fehlfunktion der Bremsen seines Jeeps schwer verletzt worden sei. Demnach war Weinstein im August 2019 mit seinem Wagen im Bundesstaat New York unterwegs, als plötzlich ein Hirsch vor ihm auftauchte. Beim Ausweichversuch sollen die Bremsen nicht richtig funktioniert haben, offenbar überschlug sich das Auto.