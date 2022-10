Ziemlich genau fünf Jahre ist es her, dass die #MeToo-Kampagne mit Missbrauchsvorwürfen gegen den mächtigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein ins Rollen kam. Der Filmproduzent wurde 2020 in New York wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt. Jetzt beginnt am anderen Ende der USA ein neuer Prozess gegen Weinstein: In Los Angeles muss sich der 70-Jährige von Montag an in elf Anklagepunkten vor Gericht verantworten.