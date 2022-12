Ein Geschworenengericht in Los Angeles hatte den 70-Jährigen am Montag wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll Anfang Januar verkündet werden. Weinstein drohen nun mehrere weitere Jahre Haft, zusätzlich zu einer vor zwei Jahren von einem New Yorker Gericht verhängten 23-jährigen Freiheitsstrafe. Allerdings hat sein Anwaltsteam auch in dem Fall Berufung gegen das Urteil eingelegt. Eine Entscheidung darüber steht noch aus.