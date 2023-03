Im Wasser auf Verstoß hingewiesen

Seit zwei Jahren gibt es in den küstennahen Gewässern Hawaiis ein Verbot, das untersagt, näher als 45 Meter an Ostpazifische Delfine heranzuschwimmen. Es wurde in Kraft gesetzt, weil man befürchtete, dass so viele Touristen mit Delfinen schwimmen würden, dass die nachtaktiven Tiere tagsüber nicht ausreichend Ruhe bekämen.

Einsatzkräfte der für die Durchsetzung von Naturschutzmaßnahmen zuständigen Abteilung hätten die 33 Personen bereits im Wasser auf den Verstoß hingewiesen.