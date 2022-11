Eine am Montag in Heide in Schleswig-Holstein gestorbene Frau ist laut Polizei von ihrem Ehemann getötet worden.

Bei dem Opfer handle es sich um eine 37-Jährige aus Chemnitz in Sachsen, wie die Polizei am Dienstag in Itzehoe mitteilte. Die Frau sei am Nachmittag mit ihrem 13-jährigen Sohn auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Als neben ihr ein Fahrzeug hielt, sei der Beifahrer ausgestiegen und habe unvermittelt auf die Frau geschossen.