Ein Mann hat bei einer Wohnungsentrümpelung in Heidelberg Goldbarren und Goldmünzen im Wert von mehr als 135.000 Euro gefunden. Der 29-Jährige gab den Goldschatz spätabends am Karfreitag auf einem Polizeirevier ab, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag mitteilte .