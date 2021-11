Urteil in Heidelberg Gericht spricht Angeklagten in Paketbomben-Prozess frei

Weil er Paketbomben an Lebensmittelfirmen geschickt haben soll, stand Klaus S. vor Gericht. Nun wurde der Rentner in dem Prozess in Heidelberg freigesprochen – zudem bekommt er eine Entschädigung.