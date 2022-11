Und plötzlich ging nichts mehr: In Baden-Württemberg ist ein Linienbus im Torbogen eines McDonald's-Restaurants stecken geblieben. Die 51-jährige Fahrerin des Busses in Heidenheim verursachte so einen Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro, wie die Polizei mitteilte . Verletzt wurde demnach niemand.