Nordrhein-Westfalen Streit über Corona-Laufrichtung in Tankstelle eskaliert

Die Pfeile am Boden sollten in der Coronapandemie dafür sorgen, dass sich Menschen nicht zu nahe kommen. In einer Tankstelle in NRW passierte das Gegenteil – und ein Streit über die Richtungsweiser endete in einer Prügelei.