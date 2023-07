Die Staatsanwaltschaft von Sonora erklärte, nach vorläufigen Erkenntnissen sei der Verdächtige jung, männlich und zum Zeitpunkt des Angriffs in den frühen Morgenstunden des Samstags stark betrunken gewesen. Den Angaben zufolge wurde er wegen mangelnden Respekts gegenüber Frauen aus der Bar geworfen. Anschließend sei er zurückgekommen und habe eine Art Molotowcocktail an die Türen der Bar geworfen, heißt es in einer Erklärung von Sonoras Staatsanwaltschaft. Der Staat grenzt an Arizona in den USA.