Zwischen Bademänteln Polizei entdeckt Rekordmenge Heroin

Die britische Polizei hat auf einem Containerschiff im Hafen von Felixstowe im Südosten des Landes fast 1,3 Tonnen Heroin mit einem Verkaufswert von geschätzt 132 Millionen Euro sichergestellt.

Das Rauschgift sei bereits am Samstag zwischen Handtüchern und Bademänteln entdeckt worden, teilte die für organisierte Kriminalität zuständige Polizeibehörde NCA mit.

Wie die stellvertretende Direktorin des Grenzschutzes am Hafen von Felixstowe ausführte, hätten die Schmuggler etwa ein Kilogramm schwere Heroinblöcke in Handtücher eingenäht. Ihre Mitarbeiter hätten fast sechs Stunden gebraucht, um die Drogen sicherzustellen, so Jenny Sharp.

Danach brachten die Ermittler den Angaben zufolge den leeren Container wieder an Bord. Das Schiff fuhr wie geplant in Richtung Antwerpen, wo es zwei Tage später anlegte. Von dort aus wurde der Container per Lkw in ein Lagerhaus im niederländischen Rotterdam gebracht. Hier konnte die Polizei noch während des Entladens vier Tatverdächtige festnehmen. Der BBC zufolge stammen die Drogen aus Pakistan.

NCA-Direktor Matt Horne sprach von einer Rekordmenge an konfisziertem Heroin für Großbritannien. "Der Umfang dieser und weiterer sichergestellter Lieferungen zeigt, mit welcher Bedrohung wir es zu tun haben." Bereits am 2. August waren 400 Kilogramm der Droge in Felixstowe entdeckt worden.