Mitte Mai soll der 55-jährige Michael R. nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV in der Nähe des Olympiastadions mit dem Fahrer eines BMWs mit Rostocker Kennzeichen in Streit geraten sein. Der Beifahrer soll dann ausgestiegen sein und R. mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser stürzte den Ermittlern zufolge und schlug mit dem Hinterkopf auf der Straße auf. Rund einen Monat später starb er an seinen schweren Verletzungen.