Nach früheren Informationen der Ermittler soll der 55-jährige Michael R. im Mai nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV in der Nähe des Olympiastadions mit dem Fahrer eines BMWs mit Rostocker Kennzeichen in Streit geraten sein. Der Beifahrer soll dann ausgestiegen sein und R. mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser Schlag war den Ermittlern zufolge so heftig, dass R. ungebremst zu Boden fiel und mit dem Hinterkopf auf der Straße aufschlug.