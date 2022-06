Michael R. war nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV am 19. Mai in der Nähe des Olympiastadions mit einem Mann in Streit geraten. Der bislang unbekannte Täter, der ein Oberteil mit dem Vereinslogo von Hansa Rostock getragen haben soll, stieg aus und schlug R. mit der Faust ins Gesicht. Dieser stürzte und schlug mit dem Hinterkopf auf der Straße auf.