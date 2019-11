Diebe haben in Niedersachsen 2000 Liter Bier gestohlen. Laut Polizei entwendeten Unbekannte 40 Fässer zu je 50 Litern vom Firmengelände eines Getränkehändlers in Herzlake.

Wie die Beamten in Lingen an der Ems weiter mitteilten, ereignete sich die Tat in der Nacht zum Dienstag. Die Diebe überwanden den Zaun um das Gelände und verluden die Fässer auf einem angrenzenden Acker in ein Fahrzeug.

Die Ermittler baten etwaige Zeugen um Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/955820 entgegen.