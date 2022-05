In einer Regionalbahn bei Aachen sind bei einem Messerangriff mindestens drei Reisende verletzt worden. Ein Mann stach in dem Zug auf die Passagiere ein, wie die Polizei in Köln mitteilte .

Ein zufällig im Zug sitzender Bundespolizist, der auf dem Weg zu seiner Dienststelle war, überwältigte demnach den Mann – und konnte ihn festnehmen. Die Hintergründe der Tat und die Identität des Angreifers sind bislang unklar.