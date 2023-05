In Hessen sind mehrere Gefängnisse laut dem Bund der Strafvollzugsbediensteten »hochgradig sanierungsbedürftig«. Das Bundesland will daher bis Ende 2030 800 Millionen Euro in die Modernisierung seiner 16 Justizvollzugsanstalten (JVA) und der Jugendarrestanstalt in Gelnhausen investieren.