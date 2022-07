Menschen auf der Flucht

Die Parade hatte etwa um 10 Uhr (Ortszeit) begonnen. Zehn Minuten später seien die Schüsse gefallen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen flohen.

Brad Schneider, der für den Bundesstaat Illinois im Repräsentantenhaus sitzt, hielt sich in der Stadt am Michigansee auf, als die Schüsse fielen. »Mein Team und ich hatten uns gerade zum Beginn der Parade getroffen«, erklärte Schneider auf Twitter, nachdem er sich in Sicherheit gebracht hatte,