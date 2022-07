Der 21-Jährige soll seine Waffe laut Polizei am Tatort zurückgelassen haben. Er sei in Frauenkleidung, mit der er sich offenbar tarnen und seine Tattoos verdecken wollte, zum Haus seiner Mutter geflohen. Wenige Stunden nach dem Angriff nahm die Polizei C. nach einer Fahndung fest. Er soll mit dem Auto seiner Mutter unterwegs gewesen sein, darin hätte sich ein der Tatwaffe ähnliches Gewehr befunden. In seinem Haus habe man weitere legal gekaufte Waffen gefunden, heißt es.