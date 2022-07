»Die ersten von vielen Anklagen«

C. wurde mittlerweile wegen Mordes in sieben Fällen angeklagt. »Dies sind nur die ersten von vielen Anklagen«, sagte der Staatsanwalt des Bezirks Lake County, Eric Rinehart, am Dienstagabend in Highland Park. Im Falle einer Verurteilung würden bereits die Anklagen wegen Mordes ersten Grades zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Chance auf vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis führen.