Achteinhalb Monate nach der tödlichen Messerattacke auf seine Ehefrau in Burgdorf bei Hannover ist ein 38-Jähriger wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte habe die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Frau ausgenutzt, die an ihrem Auto gestanden habe und nicht mit einem Angriff habe rechnen können, sagte der Vorsitzende Richter am Freitag im Landgericht Hildesheim.