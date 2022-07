Die Hildesheimer Staatsanwaltschaft hat nach einem Coronaausbruch die Mitarbeiterin eines Altenheims angeklagt. Das bestätigte die Sprecherin der Behörde auf Anfrage des SPIEGEL. Der 45-Jährigen werde fahrlässige Tötung in einem Fall in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen.