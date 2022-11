Außerdem, so der Verdacht, trug sie das Virus ins Heim. Obwohl ihr Sohn bereits an Corona erkrankt war, sei sie zur Arbeit erschienen – was sie nur durfte, da sie als frisch doppelt geimpft galt.

Die Frau habe sich mit dem Virus infiziert, ohne es zu bemerken, so die Staatsanwaltschaft. Spätestens drei Tage später habe sie einen Kollegen bei einer Kaffeepause angesteckt.

Infektionen »zumindest mittelbar« verursacht

In den Tagen danach sei es zu mehreren Infektionen beim Personal und den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims gekommen. Darunter die drei Frauen im Alter von 93, 85 und 80 Jahren, die später starben. Deren Infektion sei »zumindest mittelbar« durch die Angeklagte verursacht worden.