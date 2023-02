Laut Anklage hatte die Mitarbeiterin Ende November 2021 in dem Heim in einer Kaffeepause einen Kollegen angesteckt. Insgesamt infizierten sich in den folgenden Tagen und Wochen fünf Beschäftigte und elf Bewohner. Drei Frauen im Alter von 80, 85 und 93 Jahren starben.

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass Covid-19 im Fall der 80-Jährigen die Todesursache war. Bei den anderen beiden seien andere Ursachen nicht auszuschließen, in diesen Fällen wird der Angeklagten fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt. Sie war als Alltagsbegleiterin beschäftigt, übernahm also keine pflegerischen Tätigkeiten.