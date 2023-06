Der Brand brach am späten Sonntagabend in einem Hangar eines Hockenheimer Luftsportvereins aus, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte. Das Feuer griff dabei auf das Dach über, wodurch die Lagerhalle in Vollbrand stand. In dem Gebäude sollen sich mehrere Flugzeuge befunden haben, die durch das Feuer vermutlich zerstört wurden.