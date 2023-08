»Horrorhaus« von Höxter Gericht verhandelt über Sicherungsverwahrung für Verurteilten

Wilfried W. wurde daraufhin in den regulären Strafvollzug verlegt. Die Staatsanwaltschaft Paderborn stellte in der Folge den Antrag auf Sicherungsverwahrung, über den nun das Paderborner Landgericht verhandelt. Die Sicherungsverwahrung ist rechtlich keine Strafe. Im Anschluss an eine Haft dient sie grundsätzlich dazu, gefährliche Täter zu bessern und die Allgemeinheit zu schützen. Dazu muss ein Hang zu erheblichen und für die Allgemeinheit gefährlichen Straftaten bestehen.

In dem neuen Verfahren sind insgesamt fünf Verhandlungstermine bis Ende September angesetzt. Unter anderem werden zwei neue Sachverständige ihre Gutachten zu dem 53-Jährigen erstatten. Sie waren bestellt worden, um eine Prognose abzugeben, ob eine Sicherungsverwahrung im Anschluss an die Haftstrafe angezeigt sei, so ein Gerichtssprecher. Außerdem habe das Gericht mehrere Zeugen geladen, die den Verurteilten entweder aus der Psychiatrie oder später aus der Justizvollzugsanstalt kennen.