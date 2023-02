Streit mit Friseurin Braut soll an Hochzeitstag zwei Straftaten begangen haben

Wer schon einmal eine Hochzeit geplant hat, kennt das Problem: Zumindest gefühlt kosten viele Dinge gleich doppelt so viel, wenn sie für eine Hochzeit angefragt werden, ob DJ, Lokal oder Catering. In Oberfranken hat das am Wochenende einen Streit zwischen einer Braut und ihrer Friseurin ausgelöst. Nun ermittelt die Polizei wegen zweier Straftaten gegen die Braut.