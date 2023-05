Weil sie sich nicht auf eine Musikrichtung einigen konnten, ist es in Oberfranken zwischen zwei Mitarbeitern einer Catering-Firma zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 49-Jähriger verletzte dabei am Samstagnachmittag einen 19-Jährigen am Handgelenk, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.