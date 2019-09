Nur wenige Homosexuelle machen vom Rechten auf Entschädigung für frühere Verfolgung Gebrauch. Seit einem halben Jahr können Betroffene nicht mehr nur für frühere Verurteilungen wegen homosexueller Handlungen Leistungen beantragen, sondern auch für Ermittlungen, Untersuchungshaft und andere Diskriminierungen.

Auf dieser neuen Grundlage seien bis zum 1. September 76 Anträge auf Entschädigung eingegangen, teilte das Bundesamt für Justiz mit. Davon seien in 66 Fällen Entschädigungen in Höhe von insgesamt 84.000 Euro gezahlt worden: 6000 wegen eingeleiteter Strafverfahren, 7500 wegen vollzogener Freiheitsentziehung und 70.500 Euro wegen beruflicher, wirtschaftlicher, gesundheitlicher oder vergleichbarer Nachteile erhalten.

Alle Fälle zusammengefasst, wurden seit 2017 lediglich 157 Entschädigungsanträge gestellt und 549.000 Euro ausgezahlt, teilte das Bundesamt für Justiz mit. Das Rehabilitierungsgesetz wurde 2017 verabschiedet und zuletzt überarbeitet - seit März dieses Jahres kann es auch für Untersuchungshaft eine Entschädigung geben.

Für viele Betroffene sei das Gesetz jedoch mindestens zehn Jahre zu spät gekommen, sagte Sigmar Fischer, Vorstandsmitglied in der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren. Demzufolge wissen offenbar viele, die von dem Gesetz profitieren könnten, gar nichts davon: Die meisten seien inzwischen hochbetagt und nutzten kein Internet, sagte Fischer.

Homosexuelle Justizopfer wurden 2017 offiziell rehabilitiert: Frühere Urteile wurden aufgehoben - außer wenn es um sexuelle Handlungen mit Menschen unter 16 ging. Der Staat entschädigt Betroffene seitdem auf Antrag mit pauschal 3000 Euro, wenn es zur Verurteilung kam und mit 1500 Euro pro angefangenem Jahr Gefängnis.

Davon unabhängig gibt es zudem 500 Euro Entschädigung für jedes eingeleitete Ermittlungsverfahren und 1500 Euro für Betroffene, die unter außergewöhnlich negativen Beeinträchtigungen zu leiden hatten.

Jahrzehntelang konnten Männer in Deutschland laut Paragraf 175 des Strafgesetzbuches wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt werden. Das Gesetz hatte in der von den Nationalsozialisten verschärften Form bis 1969 in der Bundesrepublik weitergegolten und war erst 1994 komplett abgeschafft worden. In der DDR gab es eine ähnliche Vorschrift.

Laut Justizministerium wurden nach 1945 fast 70.000 Menschen in Ost und West wegen dieser Gesetzesregelungen verurteilt. Viele andere Homosexuelle hätten Ermittlungsmaßnahmen zu erdulden gehabt, seien in Untersuchungshaft gewesen oder hätten erhebliche berufliche, wirtschaftliche oder gesundheitliche Nachteile erlitten.