In den vergangenen Wochen war es den Berichten zufolge in mehreren Gefängnissen in Honduras zu Gewalttaten gekommen. Die Regierung der linksgerichteten Präsidentin Xiomara Castro hatte laut Deutscher Presse-Agentur zuletzt eine Sonderkommission zur Bewältigung der Krise im Strafvollzugsysten ernannt. Castro hatte im Januar 2022 als erste Frau in der Geschichte Honduras' das Präsidentenamt angetreten.