Eine Polizeistreife hatte sie auf einem Parkplatz in der Großstadt Winston-Salem in North Carolina ohnmächtig in ihrem Wagen vorgefunden, während der Motor lief und ihre zweijährigen Zwillinge auf dem Rücksitz saßen. Die Ex-Torhüterin gab der örtlichen Zeitung »Winston-Salem Journal« zufolge ihren Führerschein ab und entschuldigte sich bei ihrer Familie und ihren Fans.