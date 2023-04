Seit Jahren nehmen die Diskussionen um Waffengewalt in den USA zu, hier eine Analyse zu Waffengewalt in Zahlen und Grafiken. Das Recht auf Waffenbesitz ist in der US-Verfassung verankert, in dem Land gibt es mehr Waffen als Einwohner: Jeder dritte Erwachsene besitzt mindestens eine Waffe, und fast jeder zweite Erwachsene lebt in einem Haushalt, in dem eine Waffe vorhanden ist.

Nach Angaben der Website »Gun Violence Archive« gab es in diesem Jahr schon mehr als 170 Schusswaffenangriffe, bei denen vier oder mehr Menschen getötet oder verletzt wurden. Schusswaffen sind die häufigste Todesursache für junge Menschen in den USA.