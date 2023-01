55-Jährige nach Stichverletzungen verblutet

Der mutmaßliche Täter sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Die Obduktion der Leiche hatte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster ergeben, dass die 55 Jahre alte Lehrerin am Kaufmännischen Berufskolleg Ibbenbüren zahlreiche Stichverletzungen erlitten hatte und dadurch verblutet war.

Wenige Stunden vor der Bluttat war gegen den Schüler wegen Konflikten mit seinen Lehrern ein eintägiger Schulverweis verhängt worden. Dennoch soll er am Dienstagnachmittag vergangener Woche seine Klassenlehrerin, die zu dem Zeitpunkt allein im Klassenzimmer war, mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Danach habe er selbst den Notruf gewählt und sich dann widerstandslos festnehmen lassen. Eine solche Tat an einer Schule ist beispiellos in NRW. Einlassungen des minderjährigen Beschuldigten sind bislang nicht bekannt geworden.