Ein 17-jähriger Schüler ist in Nordrhein-Westfalen unter dem Verdacht festgenommen worden, seine Berufsschullehrerin getötet zu haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten , soll der Verdächtige die 55-Jährige am Nachmittag im Schulgebäude in Ibbenbüren aufgesucht haben. Zu diesem Zeitpunkt sei die Pädagogin allein in einem Klassenzimmer gewesen. Dort soll der junge Mann die Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat stünden ganz am Anfang.