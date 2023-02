Im Fall der in Ibbenbüren getöteten Lehrerin wurde ein makabres Detail bekannt: Der 17-Jährige, der vor einem Monat die Lehrerin erstochen haben soll, will eigenen Angaben zufolge mit einem Münzwurf über den Angriff entschieden haben. Er habe dies nach seiner Festnahme zu einer Polizistin gesagt, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt von der Staatsanwaltschaft Münster am Donnerstag. »Ob das wirklich stimmt, ist vollkommen offen.« Zuvor hatte »Focus online« darüber berichtet.