Das illegal nach Deutschland eingereiste Clan-Mitglied Ibrahim Miri darf abgeschoben werden. Das Bremer Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag des Inhaftierten abgelehnt und machte den Weg für eine Abschiebung Miris frei.

Zuvor war der Anwalt des Intensivtäters bereits mit seiner Haftbeschwerde gescheitert. Das Landgericht entschied, dass Miri in Abschiebehaft bleiben muss.

Am 8. November hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) den Asylantrag Miris als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt.

Miri war erst im Sommer aus Deutschland in den Libanon abgeschoben und mit einem Einreiseverbot belegt worden. Der frühere Präsident der Rockergruppe "Mongols MC Bremen" kehrte jedoch im Oktober zurück nach Bremen - nach eigenen Angaben flog er zunächst mit neuem Pass in die Türkei und fuhr dann versteckt in einem Lkw nach Nürnberg.

Nach einigen Tagen sei er nach Bremen weitergereist, wo er sich den Behörden stellte und erneut nach einem ersten Antrag 1986 Asyl beantragte. Unmittelbar danach wurde er festgenommen und sitzt seither in Abschiebehaft.