Erkennen könne man die betroffenen Flaschen von außen zwar nicht, doch beim Ausschenken werde der Unterschied zum unveränderten Produkt klar: »Die mit MDMA gefüllten Flaschen haben eine rötlich-braune Farbe«, erklärte die Verbraucherzentrale. Im Glas schäume die Flüssigkeit nicht, das MDMA rieche außerdem nach Anis, hieß es.

Im Februar war es schon einmal zu einem solchen Fall gekommen: Damals waren in Rheinland-Pfalz, Bayern und in den Niederlanden Champagnerflaschen mit flüssigem Ecstasy entdeckt worden, es handelte sich um dieselbe Marke desselben Herstellers. In der Stadt Weiden in der Oberpfalz kam ein Restaurantbesucher ums Leben, nachdem er von dem Champagner getrunken hatte, sieben weitere Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Flasche, die zu dem Todesfall führte, war wohl über eine Onlineplattform gekauft worden.