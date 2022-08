Er soll in zwei Videos bei Facebook zu vergleichbaren Verbrechen aufgerufen haben. In einem der Videos soll er unter Verweis auf die Tötung der Beamtin und des Beamten bei Kusel die Gründung eines »Cophunter-Vereins« angekündigt und zur Jagd auf Polizisten als »neuen Sport« aufgerufen haben. Zudem soll er sich gegen eine Gebühr von 500 Euro als Lockvogel angeboten haben, um Einsatzkräfte in eine Falle zu locken.