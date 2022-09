Tödlicher Schuss nach Maskenstreit – lebenslange Haft für Angeklagten

Mario N. erschoss vor einem Jahr an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz einen Kassierer. Vorausgegangen war ein Streit über die Einhaltung der Maskenpflicht. Jetzt ist das Urteil in dem Mordprozess gefallen.