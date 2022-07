Inwieweit die Coronamaßnahmen zu seiner Radikalisierung beigetragen haben können, will die Psychologin zunächst nicht bewerten, bis das Fragerecht an Verteidiger Alexander Klein geht. Der beschreibt den damaligen Zustand des mutmaßlichen Mörders und fragt konkret: »Er hält die Coronamaßnahmen für übertrieben und falsch. Wie wirkt sich das aus psychologischer Sicht aus, wenn so jemand auf fehlende Akzeptanz stößt und versucht, in der Gesellschaft Fuß zu fassen?«