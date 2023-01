Der 27 Jahre alte Mann sei vergangene Woche vernommen worden. Dabei habe er auch angegeben, die beiden Mädchen zuvor nicht gekannt zu haben. Die Angaben stimmen laut Polizei mit den Ergebnissen der Spurenauswertung überein. So seien sowohl am mutmaßlichen Tatmesser als auch an der Kleidung des Mannes DNA-Spuren der getöteten 14-Jährigen festgestellt worden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Behörden um einen Mann aus Eritrea.