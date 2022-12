Das Thema Beleuchtung sei noch am Montagabend unter Gemeinderäten besprochen worden, sagt der parteilose Bürgermeister Markus Häußler. »Da machen wir jetzt was.« Er hat kaum Zeit, rund um sein Büro im Rathaus eilen Mitarbeiterinnen hin und her, Türen klappen, Telefone klingeln. Für die Mittagszeit hat sich der baden-württembergische CDU-Innenminister Thomas Strobl angekündigt, Parkplätze müssen freigeräumt werden. Das Asylbewerberheim gehört der Gemeinde, wie andere Gebäude in gleicher Funktion auch. »Wir haben uns in Illerkirchberg für eine dezentrale Unterbringung entschieden. Ich finde das richtig«, betont der Rathauschef. Knapp 50 Geflüchtete leben in Unterkünften der Gemeinde. Weitere 25 aus der Ukraine stammende Menschen sind zusätzlich in privaten Wohnungen untergebracht.

Verminderte oder ausgeschlossene Schuldfähigkeit?

Laut dem Bürgermeister lebten die Männer aus Eritrea schon mehrere Jahre in dem Haus, vor dem die Mädchen erstochen wurden. »Es herrschte dort eine gute soziale Kontrolle.« Weshalb sie versagt haben könnte, dazu hat auch Häußler keine Erklärung. Gegenüber der »Bild«-Zeitung sagte Ulms Polizeipräsident Bernhard Weber zum mutmaßlichen Täter: »Er hat einen Aufenthaltstitel und hält sich berechtigt hier in Deutschland auf. Er wurde im Rahmen der Anschlussunterbringung in dem Gemeindehaus untergebracht.«

Am Mittag fahren schwarze Autos vor dem Rathaus vor. Neben dem Minister Strobl ist auch der türkische Botschafter in Berlin, Ahmet Basar Sen, angereist. Das getötete Mädchen hatte türkische Wurzeln. Der Tross fährt erst zum Tatort nach Oberkirchberg, zu einem stillen Zeichen der Anteilnahme. Es folgen Statements für die Journalisten vor der örtlichen Sporthalle. Sen sagt, er habe noch am Vormittag die Familie des getöteten Mädchens getroffen und im Namen der Türkei kondoliert. Die 14-Jährige wurde in Deutschland geboren, ihre Eltern sind Türken. Er hoffe auf »vollständige Aufklärung«, so der Botschafter, denn die türkische Gemeinde in Deutschland werde »bei solchen Straftaten sofort unsicher«.